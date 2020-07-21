  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо

Российскому певцу сирийского происхождения Аврааму Руссо 21 июля исполнился 51 год. Певица Кристина Орбакайте поздравила коллегу, с которым в 2002 году дуэтом спела "Любовь, которой больше нет".

Руссо родился в 1969 году в Сирии Фото: avraamrusso / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором она запечатлена с российским певцом сирийского происхождения Авраамом Руссо – артистка посвятила публикацию 51-летию коллеги.

"С днем рождения, мой дорогой и нежно любимый Авраам. Счастья тебе творческого, семейного и духовного", – подписала она снимок.

Руссо родился в 1969 году в Сирии. В 2002 году Руссо спел с Орбакайте дуэтом песню "Любовь, которой больше нет" – совместная работа с певицей сделала артиста знаменитым.

ВИДЕО

Видео: Виктор Дробыш / YouTube

Спустя год артисты снова выступили дуэтом, исполнив композицию "Просто любить тебя".

Певец женат на гражданке США Мореле Руссо. Пара воспитывает двух дочерей.