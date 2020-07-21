  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором она запечатлена с российским певцом сирийского происхождения Авраамом Руссо – артистка посвятила публикацию 51-летию коллеги.
"С днем рождения, мой дорогой и нежно любимый Авраам. Счастья тебе творческого, семейного и духовного", – подписала она снимок.
Руссо родился в 1969 году в Сирии. В 2002 году Руссо спел с Орбакайте дуэтом песню "Любовь, которой больше нет" – совместная работа с певицей сделала артиста знаменитым.
Спустя год артисты снова выступили дуэтом, исполнив композицию "Просто любить тебя".
Певец женат на гражданке США Мореле Руссо. Пара воспитывает двух дочерей.