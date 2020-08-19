"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак с дочерью Софией провела время в компании ее крестного отца, артиста Филиппа Киркорова.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram 19 августа опубликовала фото, на котором запечатлена в компании своей дочери Софии, российского певца Филиппа Киркорова и его двух детей – дочери Аллы-Виктории и сына Мартина.

"Невероятные вечера в дружной компании. Люблю, когда много детского смеха и ласковых слов", – подписала фото певица.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

София Налчаджиоглу – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, свадьба с которым состоялась 15 августа 2009 года.

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года. Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.

Киркоров – крестный отец дочери Ани Лорак.