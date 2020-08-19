"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram 19 августа опубликовала фото, на котором запечатлена в компании своей дочери Софии, российского певца Филиппа Киркорова и его двух детей – дочери Аллы-Виктории и сына Мартина.
"Невероятные вечера в дружной компании. Люблю, когда много детского смеха и ласковых слов", – подписала фото певица.
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Невероятные, те * плые вечера в дружнои * компании. Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов. @march11.us
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.
София Налчаджиоглу – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, свадьба с которым состоялась 15 августа 2009 года.
У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года. Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.
Киркоров – крестный отец дочери Ани Лорак.