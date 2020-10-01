  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак отпраздновала 42-летие в компании мужчин из российского шоу-бизнеса.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак отпраздновала свой 42-й день рождения в компании российских артистов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, композитора Игоря Крутого и генерального директора Muz-TV Армана Давлетьярова. Видеозапись, опубликованную гостями вечеринки в своих Instagram Stories, на своем канале в YouTube разместила пользователь Татьяна Сыкова.

На видео снят момент появления праздничного торта под аплодисменты гостей и песню Happy Birthday в их исполнении в честь именининницы.

Ани Лорак запечатлена в кадре в костюме кораллового цвета с распущенными волосами. При этом Крутой стоит возле стола в пальто и кепке.

ВИДЕО

Видео: Татьяна Сыкова / YouTube

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года певица работает в России.