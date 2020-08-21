Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в сети совместные фото с дочерью, на которых они запечатлены в платьях-вышиванках во время отдыха в Греции.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram 21 августа опубликовала фотографии, на которых запечатлена вместе с дочерью Софией в вышиванках.

Певица указала, что снимки были сделаны во время отдыха в Греции.

"Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно!" – подписала она фото.

"Вспомнила об узорах? Раньше надо было думать!",– отреагировали на публикацию фолловеры.

"А что еще осталось украинского? Только платья", – прокомментировали пост подписчики.

"Только почему у мамы платье гораздо короче, чем у дочки?" – интересуются пользователи сети.

"Красотки", – оценили фотографии поклонники певицы.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

София Налчаджиоглу – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, свадьба с которым состоялась 15 августа 2009 года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

В начале августа Лорак сообщила, что отдыхает в Греции.