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24 августа, 2020
 
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"Зi святом, Україно!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак обратилась к своей Родине

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак опубликовала видео собственного исполнения авторской песни "А я не можу жити без тебе".

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Ани Лорак: Пусть добро всегда побеждает, согревая сердца людей!
Ани Лорак: Пусть добро всегда побеждает, согревая сердца людей! 
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram 24 августа, в День Независимости Украины, опубликовала архивное видео исполнения песни на украинском языке "А я не можу жити без тебе".

"Одна из моих любимых, одна из первых авторских песен. Любовь и боль, радость и печаль всегда идут рядом! Пусть добро всегда побеждает, согревая сердца людей! Зi святом, Україно!" – написала она.

"Сиди уже там и Россию поздравляй", – отреагировала подписчица diva_alina888.

"Как можно сравнивать с тем, что Каролина "творит" сейчас? Скучаю по тому времени, по тем хитам, по тому, как гордилась любимой артисткой... В плейлисте только старые альбомы. Новый не зашел", – отметила minakovva.

"Моя любимая песня", – написала yuliia.kulinich.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Теги: Россия, Украина, Ани Лорак, День Независимости, певица, песня
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