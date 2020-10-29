"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью

По словам российского певца Филиппа Киркорова, он сфотографировался с детьми, когда забирал их со школы.

Российский певец Филипп Киркоров 29 октября разместил в сети снимок, на котором запечатлен вместе со своими детьми – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.

По словам артиста, фото было сделано, когда он забирал их из школы. Артист позирует с детьми на фоне стены, на которой виден край вывески с названием школы на английском языке.

"Ловлю моменты, когда есть возможность", – написал он.

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.

Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.