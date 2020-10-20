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20 октября, 2020
 
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"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио

Российский певец Филипп Киркоров отказался отвечать на вопросы российских журналистов о том, как прошла вечеринка в честь дня рождения пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Киркорова возмутил вопрос о вечеринке в честь Пескова
Киркорова возмутил вопрос о вечеринке в честь Пескова
Фото: fkirkorov / Instagram

Главный редактор Telegram-канала "Подъем" Марат Березов 19 октября разместил в своем Telegram-канале аудиозапись, на которой, по его словам, зафиксирован разговор журналиста редакции с российским певцом Филиппом Киркоровым.

На записи слышно, как сотрудник редакции просит артиста прокомментировать торжество по поводу дня рождения пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

В ответ Киркоров заявил, что редакция "опять собирается написать о нем какую-то х...йню".

"На х...й пошли и больше сюда не звоните. За...бали ваш "Подъем" и вы", – заявил в ответ артист.

"Филипп Бедросович Киркоров сходил в выходные на день рождения к Дмитрию Сергеевичу Пескову. Выходные вместе с днем рождения закончились, а вот синька в организме Киркорова – нет. Однажды сделаем подборку, как с нашими редакторами общаются "селебы", – подписал публикацию аудиозаписи Березов.

На своей странице в Instagram Киркоров 18 октября разместил совместное фото с Песковым, посвятив публикацию дню рождения пресс-секретаря Путина.

17 октября Пескову исполнилось 53 года.

Теги: Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, карантин, скандал, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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