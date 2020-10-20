"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио

Главный редактор Telegram-канала "Подъем" Марат Березов 19 октября разместил в своем Telegram-канале аудиозапись, на которой, по его словам, зафиксирован разговор журналиста редакции с российским певцом Филиппом Киркоровым.
На записи слышно, как сотрудник редакции просит артиста прокомментировать торжество по поводу дня рождения пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.
В ответ Киркоров заявил, что редакция "опять собирается написать о нем какую-то х...йню".
"На х...й пошли и больше сюда не звоните. За...бали ваш "Подъем" и вы", – заявил в ответ артист.
"Филипп Бедросович Киркоров сходил в выходные на день рождения к Дмитрию Сергеевичу Пескову. Выходные вместе с днем рождения закончились, а вот синька в организме Киркорова – нет. Однажды сделаем подборку, как с нашими редакторами общаются "селебы", – подписал публикацию аудиозаписи Березов.
На своей странице в Instagram Киркоров 18 октября разместил совместное фото с Песковым, посвятив публикацию дню рождения пресс-секретаря Путина.
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С днём рождения, Дмитрий Сергеевич! Пусть удача тебя любит, пусть любовь тебя вдохновляет, пусть вдохновение толкает тебя на великие поступки, пусть такие поступки делают тебя сильнее, состоятельнее, увереннее и счастливее. Оставайся таким же надежным соратником такого Великого человека, верным другом, любящим отцом, интересным собеседником и просто дорогим для меня человеком
17 октября Пескову исполнилось 53 года.