Лорак показала подарок от Киркорова

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак получила в подарок от российского артиста Филиппа Киркорова наряд от Versace.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 27 октября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в розовом халате от итальянского производителя одежды Versace.

По словам певицы, домашний наряд подарил ей российский певец Филипп Киркоров.

"Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо Киркорову за чудесный подарок!" – подписала она фото.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.

Свой 42-й день рождения певица отметила в мужской компании. Среди присутствующих в том числе был и Киркоров.