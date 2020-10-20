"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала подросшую дочь Софию Налчаджтоглу.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram разместила фото со своей девятилетней дочерью Софией Налчаджиоглу.

"Мой маленький котенок!" – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Две сестренки-подружки", – написала _volkova16_.

"Соня так выросла", – отметила lady_lorak.

"Две капли воды", – добавила она же.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Пввица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Свадьба состоялась 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.

31 января 2019 года Ани Лорак развелась с супругом.