Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак рассказала о главном уроке жизни.

Ани Лорак: Нет возможности перемотать время, но иногда лучше поздно, чем никогда Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в блиц-интервью "Таблоіd" рассказала, что ей бывает стыдно в такие моменты, когда она вспоминает, что забыла сказать "спасибо" или поздравить дорогого ей человека с днем рождения.

"Нет возможности перемотать время, но иногда лучше поздно, чем никогда", – отметила она.

Самым большим своим разочарованием исполнительница назвала измену. А своим достижением – трудолюбие и терпение.

На вопрос, какой урок жизни она считает самым важным, певица сказала: "Сама жизнь и есть урок".

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Пввица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Свадьба состоялась 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.