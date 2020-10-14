Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2020
 
Новости

Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак рассказала о главном уроке жизни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак: Нет возможности перемотать время, но иногда лучше поздно, чем никогда
Ани Лорак: Нет возможности перемотать время, но иногда лучше поздно, чем никогда
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в блиц-интервью "Таблоіd" рассказала, что ей бывает стыдно в такие моменты, когда она вспоминает, что забыла сказать "спасибо" или поздравить дорогого ей человека с днем рождения.

"Нет возможности перемотать время, но иногда лучше поздно, чем никогда", – отметила она.

Самым большим своим разочарованием исполнительница назвала измену. А своим достижением – трудолюбие и терпение.

На вопрос, какой урок жизни она считает самым важным, певица сказала: "Сама жизнь и есть урок".

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. 

Пввица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Свадьба состоялась 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

Теги: Россия, Ани Лорак, певица, измена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Владимир ПОПОВ
Украина – Испания. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина – Испания. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  "Смогу ли заключить мирное соглашение с Путиным? Я верю в это". Главное из интервью Зеленского британской HARDtalk
  "Смогу ли заключить мирное соглашение с Путиным? Я верю в это". Главное из интервью Зеленского британской HARDtalk
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Компания Disney объявила об реорганизации подразделений
Компания Disney объявила об реорганизации подразделений
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
Ризатдинова показала сыну свою звезду
Ризатдинова показала сыну свою звезду
"Выглядит отдохнувшей и заряженной". 52-летняя Дион показала лицо без макияжа
"Выглядит отдохнувшей и заряженной". 52-летняя Дион показала лицо без макияжа
"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль
"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль
Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно
Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно
Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом
Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото
Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS