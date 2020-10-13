"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак выбрала для фотосессии наряд от британского бренда.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 12 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в новом образе – артистка позирует в кадре в клетчатой шляпке и куртке от известного британского бренда Burberry.

"Пусть будет хорошая погода внутри. Нежными, добрыми словами согревается сердце", – подписала она снимок.

"Какая красивая и стильная", – отреагировали на фото подписчики.

"Какая куколка, жаль не красная шапочка", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Икона стиля", – написали в комментариях фолловеры.

На официальном сайте бренда шляпка как у певицы стоит $195 (порядка 5,5 тыс. грн).

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года певица работает в России.