"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 12 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в новом образе – артистка позирует в кадре в клетчатой шляпке и куртке от известного британского бренда Burberry.
"Пусть будет хорошая погода внутри. Нежными, добрыми словами согревается сердце", – подписала она снимок.
"Какая красивая и стильная", – отреагировали на фото подписчики.
"Какая куколка, жаль не красная шапочка", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Икона стиля", – написали в комментариях фолловеры.
На официальном сайте бренда шляпка как у певицы стоит $195 (порядка 5,5 тыс. грн).
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Пусть будет хорошая погода внутри. Нежными, добрыми словами согревается сердце. by @na_plenky
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.
С 2015 года певица работает в России.