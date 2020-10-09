"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась в сети осенним снимком.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 9 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена на фоне деревьев.

Певица позирует в кадре в плаще, черных брюках и ботинках, обхватив себя руками за талию.

"Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе", – написала она.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года певица работает в России.