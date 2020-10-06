Лорак задумалась о написании книги

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 6 октября разместила в сети снимки, на которых запечатлена за столиком в ресторане.
"Солнце касалось ее лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминаний", – подписала фото певица.
Ани Лорак поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей после этих строчек браться за написание книги.
"Может, написать книгу?" – задумалась артистка.
"Это будет бестселлер", – заверили певицу фолловеры.
"Лучше песню", – посоветовали пользователи сети.
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Солнце касалось ее * лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминании * . Может, написать книгу?
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.
С 2015 года певица работает в России.