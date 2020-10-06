Лорак задумалась о написании книги

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак вдохновилась на написание книги после подписи к своим фотографиям. Поклонники артистки считают, что ей лучше писать песни.

Ани Лорак: Солнце касалось ее лица... Может, написать книгу? Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 6 октября разместила в сети снимки, на которых запечатлена за столиком в ресторане.

"Солнце касалось ее лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминаний", – подписала фото певица.

Ани Лорак поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей после этих строчек браться за написание книги.

"Может, написать книгу?" – задумалась артистка.

"Это будет бестселлер", – заверили певицу фолловеры.

"Лучше песню", – посоветовали пользователи сети.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года певица работает в России.