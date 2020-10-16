"Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 16 октября на своем YouTube-канале презентовала композицию "Страдаем и любим". "Я хочу рассказать о любви и боли. О невероятном чувстве, без которого не представляю свою жизнь. О том, что заставляет нас быть по-настоящему живыми", – анонсировала премьеру певица на своей странице в Instagram.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.