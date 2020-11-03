"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос

Украинская певица Оля Полякова разместила в Stories Instagram фото своей 15-летней дочери Маши с новым цветом волос – темно-русым.
"Маруся в новом цвете", – написала она.
Певица устроила среди подписчиков опрос, идет ли цвет ее дочери.
"Круто?" – спросила она. 90% проголосовавших подписчиков ответили утвердительно.
Ранее цвет волос дочери Поляковой был каштановым. Фото она публиковала в Instagram.
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Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее также есть младшая сестра Алиса, родившаяся 5 октября 2011 года.
Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.