"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос

Украинская певица Оля Полякова поинтересовалась у фанов, идет ли ее 15-летней дочери Маше новый цвет волос.

Украинская певица Оля Полякова разместила в Stories Instagram фото своей 15-летней дочери Маши с новым цветом волос – темно-русым.

"Маруся в новом цвете", – написала она.

Певица устроила среди подписчиков опрос, идет ли цвет ее дочери.

"Круто?" – спросила она. 90% проголосовавших подписчиков ответили утвердительно.

Фото: polyakovamusic / Instagram

Ранее цвет волос дочери Поляковой был каштановым. Фото она публиковала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А какой ваш любимый лагерь ? Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 4 Авг 2020 в 10:05 PDT

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее также есть младшая сестра Алиса, родившаяся 5 октября 2011 года.

Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.