Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"

По словам украинской певицы Оли Поляковой, она выбрала роль детектива шоу "Маска" на канале "Украина", так как стать участницей проекта ей помешал узнаваемый тембр голоса.

Украинская певица Оля Полякова 17 ноября в Instagram заявила, что стала звездным детективом в шоу "Маска" на канале "Украина".

"Почему именно детективом? Потому что меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернутся 10 человек и скажут, что это Оля Полякова", – написала она.

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Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук.

Дата премьеры шоу пока не разглашается.

3 октября на канале "1+1" состоялась премьера шоу "Маскарад", в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме.

После этого ТРК "Украина" обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала "1+1" заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.