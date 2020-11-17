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17 ноября, 2020
 
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Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"

По словам украинской певицы Оли Поляковой, она выбрала роль детектива шоу "Маска" на канале "Украина", так как стать участницей проекта ей помешал узнаваемый тембр голоса.

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Полякова: Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса
Полякова: Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 17 ноября в Instagram заявила, что стала звездным детективом в шоу "Маска" на канале "Украина".

"Почему именно детективом? Потому что меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернутся 10 человек и скажут, что это Оля Полякова", – написала она.

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук.

Дата премьеры шоу пока не разглашается.

3 октября на канале "1+1" состоялась премьера шоу "Маскарад", в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме.

После этого ТРК "Украина" обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала "1+1" заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.

Теги: Оля Полякова, певица, ТРК Украина
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