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09 октября, 2020
 
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Каналы "1+1" и "Украина" будут судиться из-за обвинения в плагиате

Украинские телеканалы "Украина" и "1+1" выяснят в судебном порядке, кто имеет право создавать и транслировать шоу с замаскированными звездами.

Премьера проекта "Маскарад" состоялась на "1+1" 3 октября
Премьера проекта "Маскарад" состоялась на "1+1" 3 октября
Фото: tsn.ua

Украинская телекомпания 1 + 1 media сообщила о намерениях защитить в суде честь и деловую репутацию в ответ на обвинения в плагиате от ТРК "Украина". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба компании.

"Нам до сих пор непонятно, почему и за что нас пытаются заставить оправдываться. Как и любой другой канал в Украине, мы воспользовались своим правом приобрести и адаптировать формат, в котором видим большой потенциал", – говорится в сообщении.

Речь идет о шоу Mysteries In The Spotlight, которое в адаптации "1+1" вышло под названием "Маскарад".

"Нам обидно, что коллеги по рынку не считают нужным подбирать слова в своей реакции на достижения конкурента", – заявил генеральный директор 1 + 1 media Ярослав Пахольчук.

ТРК "Украина" назвала поведение "1+1" пиратским и заявила, что в шоу "Маскарад" использованы форматные элементы The Masked Singer, права на адаптацию которого телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года. "ТРК "Украина" заявила о намерении судиться и обратиться за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association).

ТРК "Украина" отметила, что за покупку у компании Fremantle прав на адаптацию формата The Masked Singer в Украине соревновались три телеканала: "Украина", "1+1" и СТБ.

"Победу в этом соревновании получил телеканал "Украина", который приобрел права в апреле 2020 года. В то же время, еще на этапе анонсирования шоу компания Fremаntle выражала опасения относительно возможной подделки каналом "1+1" формата "The Masked Singer" и обращалась к "1+1 медиа" с официальным запросом об особенностях шоу, которое планирует производить "1+1". В ответ на эти опасения канал "1+1" заверил, что готовит продукт по иному формату.

По формату шоу "Маскарад" две звездные команды соревнуются в попытках отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Тот, кто замаскировался хуже всех, выбывает из проекта.

Премьера проекта "Маскарад" состоялась на "1+1" 3 октября.

Теги: плагиат, СТБ, обвинение, шоу, ТРК Украина, суд, телеканал Украина, телеканал 1+1
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