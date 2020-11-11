Кабинет Министров Украины утвердил решение о введении "карантина выходного дня"

"Карантин выходного дня" планируется ввести в Украине уже в ближайшие выходные, 14 ноября.

Решение не поддержал один министр Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вопрос внесения изменений в постановление Кабмина №641 о карантине министр здравоохранения Украины Максим Степанов внес на заседании правительства дополнительно, с его слов.

Глава Минздрава объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил в начале заседания, что Украина жесткого локдауна не выдержит.

При голосовании по этому вопросу воздержался министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Степанов сказал, что Минздрав бы хотел ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

10 ноября Шмыгаль подчеркивал, что в связи с карантином в Украине восстановят и расширят такие программы поддержки предпринимателей: