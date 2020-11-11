Во Львове, Харькове и Днепре протестуют против "карантина выходного дня"

Владельцы и сотрудники ресторанов, отелей и других заведений Львова, Харькова и Днепра считают, что введение "карантина выходного дня" убьет их бизнес.

Во Львове, Харькове и Днепре владельцы и сотрудники заведений питания, отелей и фитнес-клубов протестуют против "карантина выходного дня". Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Во Львове митингующие вышли ко Львовской государственной областной администрации. Предприниматели обратились к руководителю Львовской ОГА с требованием, чтобы он поддержал бизнес, не вводил карантин выходного дня в случае его введения правительством; отменил во Львове и области временные ограничения на ведение предпринимательской деятельности; каждый раз консультировался с общественностью и бизнесменами в вопросах формирования и реализации государственной политики.

Между тем городские власти Львова пообещала предпринимателям не поддерживать решение правительства о карантине выходного дня, если такое введут.

В Харькове 400 человек пикетировали Харьковскую областную государственную администрацию. Работники сферы общественного питания города утверждают, что дополнительные ограничения уничтожат их бизнес, ведь именно в выходные в учреждениях больше всего клиентов.

Еще один аналогичный митинг походи в Днепре на площади возле облгосадминистрации. К акции присоединились несколько сотен человек, в том числе владельцы ресторанов и кафе.

9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов выступил с предложением ввести в Украине "карантин выходного дня". По его словам, он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров.