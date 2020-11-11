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ОБЩЕСТВО

Во Львове, Харькове и Днепре протестуют против "карантина выходного дня"

Владельцы и сотрудники ресторанов, отелей и других заведений Львова, Харькова и Днепра считают, что введение "карантина выходного дня" убьет их бизнес.

Власти Львова на просьбу митингующих уже пообещала не поддерживать введение карантина выходного дня
Власти Львова на просьбу митингующих уже пообещала не поддерживать введение карантина выходного дня
Фото: radiosvoboda.org

Во Львове, Харькове и Днепре владельцы и сотрудники заведений питания, отелей и фитнес-клубов протестуют против "карантина выходного дня". Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Во Львове митингующие вышли ко Львовской государственной областной администрации. Предприниматели обратились к руководителю Львовской ОГА с требованием, чтобы он поддержал бизнес, не вводил карантин выходного дня в случае его введения правительством; отменил во Львове и области временные ограничения на ведение предпринимательской деятельности; каждый раз консультировался с общественностью и бизнесменами в вопросах формирования и реализации государственной политики.

Между тем городские власти Львова пообещала предпринимателям не поддерживать решение правительства о карантине выходного дня, если такое введут.

В Харькове 400 человек пикетировали Харьковскую областную государственную администрацию. Работники сферы общественного питания города утверждают, что дополнительные ограничения уничтожат их бизнес, ведь именно в выходные в учреждениях больше всего клиентов.

Еще один аналогичный митинг походи в Днепре на площади возле облгосадминистрации. К акции присоединились несколько сотен человек, в том числе владельцы ресторанов и кафе. 

9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов выступил с предложением ввести в Украине "карантин выходного дня". По его словам, он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр. 

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров

Теги: Львов, Харьков, Днепр, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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