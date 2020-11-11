В Киеве под Кабмином митинговали против "карантина выходного дня" и уменьшения расходов на медицину. Фоторепортаж
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
Фото: lb.ua, liga.net, apnews.com.ua
11 ноября в Киеве возле здания Кабинета Министров провели две акции протеста: предприниматели митинговали против "карантина выходного дня", а медики и пациенты – против уменьшения расходов на медицину.
На плакатах, которые держали предприниматели, было указано, что "без бизнеса нет экономики" и "человек ест не только в будни". Фотографии протеста против карантина разместили Liga.net
и apnews.com.ua
. Акция противников сокращения расходов на медицину называлась "Обглоданная кость для медиков и пациентов", отмечает LB.ua
. Протестующие принесли к зданию правительства кости животных и плакаты с надписью: "Кабмин, не бросай нам кости".