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В Киеве под Кабмином митинговали против "карантина выходного дня" и уменьшения расходов на медицину. Фоторепортаж

Сегодня 12.37
11 ноября в Киеве возле здания Кабинета Министров провели две акции протеста: предприниматели митинговали против "карантина выходного дня", а медики и пациенты – против уменьшения расходов на медицину. На плакатах, которые держали предприниматели, было указано, что "без бизнеса нет экономики" и "человек ест не только в будни". Фотографии протеста против карантина разместили Liga.net и apnews.com.ua. Акция противников сокращения расходов на медицину называлась "Обглоданная кость для медиков и пациентов", отмечает LB.ua. Протестующие принесли к зданию правительства кости животных и плакаты с надписью: "Кабмин, не бросай нам кости".
Теги: протесты, экономика, бизнес, правительство, митинг, карантин, акции, предприниматели, медики, выходной, кости, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
 

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