В Киеве под Кабмином митинговали против "карантина выходного дня" и уменьшения расходов на медицину. Фоторепортаж

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Препарат "Ремдесивир" был создан для лечения Эболы, однако сейчас в США и ЕС его используют и против коронавируса. Он также входит в клинические протоколы Минздрава Украины по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции.