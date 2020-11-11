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Голубовская: Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу

Дети – это "двигатель любой эпидемии", заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

 
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Голубовская: Сложности сложностям рознь
Голубовская: Сложности сложностям рознь
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции нельзя было открывать школы. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

Бацман спросила ее, что бы она сделала в первую очередь, если бы оказалась на месте президента Владимира Зеленского.

"Я бы ужесточила контроль над соблюдением рекомендаций. Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу 1 сентября. Я понимаю, что это сложности для людей. Но сложности сложностям рознь. Я понимаю, что детей негде оставить. Но я знаю, что дети – это двигатель любой эпидемии. Дети пошли в школу – через две недели Киев попал в "оранжевую" зону", – ответила Голубовская.

Она отметила, что нужно было заранее обеспечить "койки с кислородом по всей Украине", а это невозможно сделать быстро.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

1 сентября в Украине открылись все школы, за исключением тех, где высокая эпидемиологическая опасность.

27 октября директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ – не слишком эффективный метод в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.

Теги: Киев, эпидемия, Алеся Бацман, дети, школы, инфекция, регионы, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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