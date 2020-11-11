"Заболевания не делали каникул". Степанов рассказал, кого будут госпитализировать и оперировать, несмотря на запрет

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, после введения противоэпидемических ограничений в стране не будут откладывать госпитализации и операции, если это угрожает жизни и здоровью людей.

Запрет, введенный в Украине на плановые госпитализации и операции из-за эпидемии COVID-19, распространяется не на все случаи. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Любая операция, любая госпитализация, если отсрочка ее может нести угрозу вашему здоровью, не может быть перенесена, вы будете вовремя госпитализированы, вовремя прооперированы, несмотря на то, что это плановая операция", – сказал он.

По словам главы Минздрава, речь, в частности, идет об инфарктах и инсультах, осложнениях при беременности и родах, предоставлении медицинской помощи новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также о работе медучреждений национального уровня, которые предоставляют высокоспециализированную помощь (например, "Охматдет").

Максимов подчеркнул, что во время эпидемии коронавирусной инфекции "другие заболевания не делали каникул".

В Украине с 9 ноября запретили плановые госпитализации и операции. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что в связи с этим больницы принимают исключительно ургентных больных (в неотложных случаях) и пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.

По данным Степанова, в больницах для борьбы с коронавирусной инфекцией находятся более 28,5 тыс. пациентов.