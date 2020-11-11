Эпидемия COVID-19 в Украине. В Минздраве сообщили о более чем 28,5 тыс. госпитализированных

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в больницы для инфицированных коронавирусом госпитализировали 1453 пациента.

В украинских больницах, предусмотренных для борьбы с коронавирусной инфекцией, находится более 28 тыс. пациентов. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня на утро у нас общее количество по стране [тех], кто находится в больницах, – 28 564 больных, которые или лечатся уже от подтвержденного COVID-19, или с подозрением, но со всеми признаками заболеваемости, и именно поэтому им нужно предоставлять медицинскую помощь", – сказал глава Минздрава.

По его словам, "сейчас агрессивнее стал вирус".

"Количество тяжелых больных увеличивается... Это происходит по всей стране", – объяснил Степанов.

Ранее сегодня он рассказывал, что за последние сутки были госпитализированы 1453 пациента.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.