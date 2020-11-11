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В Украине лекарство от COVID-19 ремдесивир начали распределять по больницам в областях

Препарат "Ремдесивир" был создан для лечения Эболы, однако сейчас в США и ЕС его используют и против коронавируса. Он также входит в клинические протоколы Минздрава Украины по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции.

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"Ремдесивир" стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19
"Ремдесивир" стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19
Фото: EPA

В Украине 11 ноября начали распределять препарат для лечения коронавируса ремдесивир по региональным больницам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится на сайте ведомства.

"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня о лекарственных средствах для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение ремдесивира в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", – подчеркнул глава Минздрава.

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае этого года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, ремдесивир
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