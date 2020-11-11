"Карантин выходного дня" в Украине может снизить явку во втором туре местных выборов – Комитет избирателей

Поход на избирательный участок мало чем отличается от визита в супермаркет, считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Вероятное введение в Украине "карантина выходного дня" может повлиять на явку граждан во втором туре местных выборов. Об этом 11 ноября заявил на пресс-конференции в Киеве глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, информирует "Интерфакс-Украина".

"Существует очень большая вероятность того, что введение "карантина выходного дня" может сказаться на ходе голосования, в частности это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов", – сказал он.

По словам главы КИУ, "чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет".

"Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены меры безопасности – социальная дистанция, масочный режим, температурный режим. И мы также призываем избирателей взять с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контактов", – объяснил Кошель.

Он считает, что следует не допустить уменьшения или обвала явки на местных выборах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. По информации ЦИК, явка составила 36,88%. В ряде территориальных общин победитель выборов не выявлен, его будут определять во втором туре голосования.