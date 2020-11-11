Жесткого локдауна Украина не выдержит – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, жесткие локдауны вводят страны с мощными медицинскими системами.

Украина не выдержит жесткого карантина, заявил 11 ноября на заседании Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят жесткие локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия – все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", – сказал он.

По словам премьера, сегодня правительство рассмотрит вопрос введения "карантина выходного дня".

Представляя этот вопрос на заседании Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "правительство готово подставить плечо для предпринимателей во время усиленного "карантина выходного дня".

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр здравоохранения Максим Степанов.