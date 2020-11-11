Бизнес в Украине может не выдержать "карантина выходного дня" – Европейская бизнес-ассоциация

Поддержки со стороны властей Украины бизнеса и населения в условиях эпидемии сейчас не чувствуется, заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

В случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес. Об этом 11 ноября заявили в Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

"Государству нужен план, состоящий из разумных шагов, который базируется на мировых практиках и накопленном опыте. В то же время необходимы четкие и понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения, чтобы поддержать и экономическое здоровье страны в том числе. По мнению же сообщества, жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы", – говорится в заявлении.

В ЕВА отметили, что необходимо обеспечить "баланс здоровья населения и экономического здоровья".

"Сейчас время непростое и трудно всем – бизнесу, населению, власти. Да, населению все же стоит иметь больший уровень самосознания, чтобы помогать противодействовать распространению вируса. Компаниям стоит (что, собственно, большинство уже и делает) искать новые ниши и возможности, максимально поддерживать каждого работника. Однако и власть должна быть более проактивной – как в вопросе противодействия распространению вируса, так и в вопросах поддержки населения и бизнеса. Ведь сейчас, к сожалению, этого не чувствуется", – объяснила исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

В Европейской бизнес-ассоциации призвали "избегать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования и адаптивности".

"Карантин выходного дня", который могут ввести в Украине, предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Карантин в связи со вспышкой COVID-19 в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров.