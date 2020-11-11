Сначала по бизнесу ударят "карантином выходного дня". Через месяц поймут, что это не работает. И тогда добьют его полноценным локдауном

Мазохизм выходного дня.

И снова о проблемах с логикой в нашем королевстве. Итак, задача. Власть хочет уберечь бизнес. И власть хочет спасти от коллапса украинскую медицину.

Решение – Украина готова ввести "карантин выходного дня", который не остановит эпидемию, но ударит по бизнесу. Гениальное решение.

В Украине идет неконтролируемый рост заболеваемости. Это факт. И медицина на грани. Это тоже факт. Не будем сейчас задаваться вопросом, почему так получилось, что волна эпидемии застала нас врасплох, хоть мы как мастера по борьбе с коронавирусом готовились к этому девять месяцев. Так получилось.

Итак, идет резкий рост заболеваемости. Остановим ли мы его "карантином выходного дня", закрыв на выходные торговые центры, рестораны и прочие бизнеса из сферы услуг. При том, что основными источниками передачи являются квартиры, клубы и церкви? Вопрос риторический. Плюс, многие из тех, кто нуждается в шоппинге, пойдут не в выходные, а в будни. Но. На выходных у вас было два дня, а в будни – пару часов. Внимание, вопрос. В каком случае плотность будет больше? И да, вряд ли кто-то закроет церковь, куда все пойдут в воскресенье и будут там петь. Как и все пойдут на концерты в четверг и пятницу.

Таким образом, "карантин выходного дня" не сможет существенно повлиять на динамику вируса. Это полумера, имитация бурной деятельности, но не больше.

При этом по бизнесу он как раз ударит. 50% выручки непродуктового ритейла приходится на выходные. Даже если какой-то процент этих продаж перейдет на будни. При этом, даже если на будни перейдет 5% продаж, они образуют толпу, как 50%, просто потому, что у нас есть узкое горлышко вечера буднего дня.

Рестораны и кафе тоже сильно пострадают. У них тоже выходные дают львиную часть выручки. И обиднее всего, что пострадают ни за что. Потому что это не поможет остановить неконтролируемый рост эпидемии.

Что будет в итоге? Сначала по бизнесу ударят "карантином выходного дня". Пройдет месяц, и поймут, что это не работает. И тогда бизнес добьют полноценным локдауном. Контрольный. В голову.

Глупо? А то. Стандартно.

Локдаун – это последний шаг, на который должно идти государство. И ключевое требование к нему – это эффективность. Чтобы бизнес не страдал просто потому, что какому-то чиновнику захотелось прикрыть свой зад. А именно так выглядит "карантин выходного дня". И да, Фонд коронавирусный нужен как раз для такого момента. Помогать тем, кто страдает от локдауна. Но это уже из разряда фантастики.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора