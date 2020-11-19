В Украине зафиксирован суточный рекордный прирост больных COVID-19

В Украине за сутки выявлено 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Это новый рекорд по числу новых заболевших с начала эпидемии в стране. Предыдущий был зафиксирован 14 ноября – 12 524 случая за сутки.
Среди вновь выявленных заболевших 539 детей и 673 медработника.
За сутки госпитализовали 1531 человека, умерли 257 человек, выздоровели – 7400 человек. Было проведено 65 402 тестирования, в том числе 40 585 методом полимеразной цепной реакции, 24 817 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
По регионам ситуация с распространением заболевания такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 18 ноября в мире коронавирусом заразились 56,2 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,35 млн человек, выздоровело 36,1 млн.