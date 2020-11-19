В Украине зафиксирован суточный рекордный прирост больных COVID-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

В Украине за сутки выявлено 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это новый рекорд по числу новых заболевших с начала эпидемии в стране. Предыдущий был зафиксирован 14 ноября – 12 524 случая за сутки.

Среди вновь выявленных заболевших 539 детей и 673 медработника.

За сутки госпитализовали 1531 человека, умерли 257 человек, выздоровели – 7400 человек. Было проведено 65 402 тестирования, в том числе 40 585 методом полимеразной цепной реакции, 24 817 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

По регионам ситуация с распространением заболевания такая:

Киев – 55 203;

Винницкая область – 14 532;

Волынская область – 20 150;

Днепропетровская область – 25 028;

Донецкая область – 18 790;

Житомирская область – 24 542;

Закарпатская область – 20 463;

Запорожская область – 21 481;

Ивано-Франковская область – 30 091;

Киевская область – 27 347;

Кировоградская область – 3931;

Луганская область – 5385;

Львовская область – 39 229;

Николаевская область – 13 769;

Одесская область – 35 440;

Полтавская область – 16 935;

Ровенская область – 26 442;

Сумская область – 20 124;

Тернопольская область – 24 552;

Харьковская область – 49 618;

Херсонская область – 7946;

Хмельницкая область – 24 485;

Черкасская область – 15 759;

Черновицкая область – 29 612;

Черниговская область – 12 656.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 18 ноября в мире коронавирусом заразились 56,2 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,35 млн человек, выздоровело 36,1 млн.