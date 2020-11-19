Шмыгаль: Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной

Следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с Ассоциацией украинских городов призвал мэров придерживаться "карантина выходного дня", так как это, по его словам, единственная альтернатива полному локдауну. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства.

"Каждый из нас отвечает за жизнь и здоровье людей. Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации... Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", – сказал глава правительства.

Он отметил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

Шмыгаль сообщил, что правительство направило местным властям 870 млн грн на обеспечение кислородом койко-мест в больницах.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Кроме Ивано-Франковска, против выступили Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.