В Житомире не будут вводить "карантин выходного дня" – мэр

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что исполнительный комитет городского совета снял с рассмотрения вопрос о введении дополнительных ограничений в связи с введением в стране "карантина выходного дня". Глава города считает, что два дня "локдауна" не повлияют на ситуацию с COVID-19.

Сухомлин: У меня нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения Фото: Сергій Сухомлин - мер Житомира / Facebook

Власти Житомира сняли с рассмотрения вопрос о дополнительных карантинных ограничениях, связанных с введением в стране "карантина выходного дня" из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 13 ноября сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", – заявил Сухомлин.

По его словам, дополнительные ограничения – это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить семьи.

Мэр добавил, что вирусологи и эпидемиологи подтверждают, что при таком количестве больных два дня локдауна не повлияют на ситуацию.

Он добавил, что два дня назад в Житомире выборочно протестовали работников городского совета на наличие антител, и по результатам тестирования COVID-19 переболели 16 человек из 40.

На следующей неделе в Житомире планируют сделать ИФА-тестирование всем работникам школ. После результатов в городе будут решать вопрос дальнейшего обучения учеников старших классов.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня заявил, что решение Кабмина о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования в Украине.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 512 652 человек, из них 233 849 пациентов выздоровели, 9317 умерли.

В Житомирской области с начала пандемии подтверждено 21 138 случаев инфекции, 11 527 человек – выздоровели, 344 – умерли. За последние сутки в Житомире инфицированы 549 человек, 131 – выздоровели, 10 – умерли.