Впервые за время эпидемии в Украине число новых случаев COVID-19 превысило 11 тыс.

За все время эпидемии коронавируса в Украине инфицировались более полумиллиона человек, умерли 9145.

За сутки было проведено более 77 тыс. тестирований Фото: ЕРА

В Украине за сутки выявили 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В числе выявленных заболевших 428 детей и 564 медработника.

За последние сутки госпитализированы 1509 человек, умерли – 198. Выздоровели от COVID-19 за этот период 6235 человек. Проведено 77 149 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции 46 933, методом ИФА – 30 216.

За все время эпидемии в Украине заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694 человек; умерли 9145.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в последние сутки зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Ситуация с COVID-19 по регионам такая: