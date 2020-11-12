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Впервые за время эпидемии в Украине число новых случаев COVID-19 превысило 11 тыс.

За все время эпидемии коронавируса в Украине инфицировались более полумиллиона человек, умерли 9145.

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За сутки было проведено более 77 тыс. тестирований
За сутки было проведено более 77 тыс. тестирований
Фото: ЕРА

В Украине за сутки выявили 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В числе выявленных заболевших 428 детей и 564 медработника.

За последние сутки госпитализированы 1509 человек, умерли – 198. Выздоровели от COVID-19 за этот период 6235 человек. Проведено 77 149 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции 46 933, методом ИФА – 30 216.

За все время эпидемии в Украине заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694 человек; умерли 9145.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в последние сутки зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Ситуация с COVID-19 по регионам такая:

  • Киев – 47 563;
  • Винницкая область – 13 153;
  • Волынская область – 17 610;
  • Днепропетровская область – 19 169;
  • Донецкая область – 15 478;
  • Житомирская область – 20 589;
  • Закарпатская область – 18 470;
  • Запорожская область – 16 084;
  • Ивано-Франковская область – 26 252;
  • Киевская область – 22 431;
  • Кировоградская область – 3422;
  • Луганская область – 4822;
  • Львовская область – 35 535;
  • Николаевская область – 11 373;
  • Одесская область – 30 704;
  • Полтавская область – 13 767;
  • Ровенская область – 23 585;
  • Сумская область – 16 101;
  • Тернопольская область – 22 798;
  • Харьковская область – 45 469;
  • Херсонская область – 6272;
  • Хмельницкая область – 21 392;
  • Черкасская область – 11 323;
  • Черновицкая область – 26 699;
  • Черниговская область – 10 804.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,28 млн, выздоровело 33,9 млн.

До сегодняшнего дня в Украине максимальный суточный прирост больных COVID-19 был зафиксирован по состоянию на утро 7 ноября – 10 746.

Теги: Украина, эпидемия, антирекорд, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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