Впервые за время эпидемии в Украине число новых случаев COVID-19 превысило 11 тыс.

В Украине за сутки выявили 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В числе выявленных заболевших 428 детей и 564 медработника.
За последние сутки госпитализированы 1509 человек, умерли – 198. Выздоровели от COVID-19 за этот период 6235 человек. Проведено 77 149 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции 46 933, методом ИФА – 30 216.
За все время эпидемии в Украине заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694 человек; умерли 9145.
Наибольшее количество подтвержденных случаев в последние сутки зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Ситуация с COVID-19 по регионам такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,28 млн, выздоровело 33,9 млн.
До сегодняшнего дня в Украине максимальный суточный прирост больных COVID-19 был зафиксирован по состоянию на утро 7 ноября – 10 746.