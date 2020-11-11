Садовый: "Карантин выходного дня" – ерунда. Ни одного неразумного решения город принимать не будет

Мэр Львова Андрей Садовый уверен, что сначала нужно создать систему компенсаций для предпринимателей, а потом уже вводить "карантин выходного дня".

Садовый: Мы еще не видели итогового решения правительства, но пока информация указывает на отсутствие здравого смысла Фото: city-adm.lviv.ua

Власти Львова не будут принимать "неразумных решений" в связи с введением "карантина выходного дня". Об этом 11 ноября во время митинга предпринимателей у здания Львовского горсовета сказал мэр города Андрей Садовый, пишет "РБК-Украина".

"Карантин выходного дня" – по моему мнению, это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", – заявил он.

Городской голова в комментарии "РБК-Украина" подчеркнул, что решение о "карантине выходного дня" приведет к убыткам для заведений. По его словам, сначала нужно создать систему компенсаций предпринимателям.

"Мы еще не видели итогового решения правительства, но пока информация указывает на отсутствие здравого смысла. Например, кафе получают за субботу и воскресенье 40–50% недельной выручки. Какая для них компенсация? А тысячам людей куда пойти? Если мы хотим быть ответственными, то давайте делать, как в Германии, Франции, Италии и Польше. Дадим сначала деньги, компенсируем людям потери, а потом будем говорить о каких-то ограничениях", – сказал он.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил в начале заседания, что Украина жесткого локдауна не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. заразилось 34 988 человек, 1012 пациентов умерли, 22 667 – выздоровели. Регион находится на третьем месте в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19.