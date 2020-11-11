Бездарные политические импотенты, которые ввели "карантин выходного дня", не понимают, что убивают малый бизнес и сферу услуг

Карантин головного мозга. У тех, кто принял решение ввести "карантин выходного дня".

Бездарные политические импотенты, не понимающие того, что своими решениями убивают малый бизнес и сферу услуг.

Они не осознают, какую угрозу несут миллионам людей и целым направлениям экономики. Индустрия кино не выживет. Ресторанный бизнес и так уже на грани. И никакой компенсации по аренде, зарплате, кредитам, тарифам...

Но, главное, они не понимают, насколько все это глупо и бессмысленно.

С понедельника по пятницу всем и все можно. Гулять, заниматься спортом, ходить в кино или спортзал. А вот с наступлением субботы все это нельзя. Оказывается, в кафе заразиться легче, чем в метро. Да и в воскресенье вирус более активен, нежели во вторник.

Самое лучшее – это закрыть на постоянный карантин самого Шмыгаля и всю его камарилью. И отправить их на укладку брусчатки.

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора