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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак

Политик и телеведущий.


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Бездарные политические импотенты, которые ввели "карантин выходного дня", не понимают, что убивают малый бизнес и сферу услуг

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Карантин головного мозга. У тех, кто принял решение ввести "карантин выходного дня".

Бездарные политические импотенты, не понимающие того, что своими решениями убивают малый бизнес и сферу услуг.

Они не осознают, какую угрозу несут миллионам людей и целым направлениям экономики. Индустрия кино не выживет. Ресторанный бизнес и так уже на грани. И никакой компенсации по аренде, зарплате, кредитам, тарифам...

Но, главное, они не понимают, насколько все это глупо и бессмысленно.

С понедельника по пятницу всем и все можно. Гулять, заниматься спортом, ходить в кино или спортзал. А вот с наступлением субботы все это нельзя. Оказывается, в кафе заразиться легче, чем в метро. Да и в воскресенье вирус более активен, нежели во вторник.

Самое лучшее – это закрыть на постоянный карантин самого Шмыгаля и всю его камарилью. И отправить их на укладку брусчатки.

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, экономика, бизнес, карантин, Дмитрий Спивак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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