"Мест в больницах не будет даже в коридорах". Шмыгаль объяснил, что может произойти, если не ужесточить карантин

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, если "ничего не делать" с эпидемией COVID-19, медицинская система страны перестанет принимать инфицированных 10–15 декабря.

Медицинская система Украины может в декабре перестать принимать инфицированных коронавирусом. Об этом 11 ноября на заседании Кабинета Министров, обсуждая проект решения о введении "карантина выходного дня", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если ничего не делать, уже 10–15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека... При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", – сказал глава правительства.

Он призвал взвешенно и ответственно подходить к тому, над чем работает Кабмин и какие мероприятия внедряет.

"Задача – уменьшить на выходные дни потоки людей", – подчеркнул Шмыгаль.

В начале заседания Шмыгаль отметил, что Украина жесткого локдауна не выдержит. В связи с этим правительство приняло решение ввести "карантин выходного дня".

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр здравоохранения Максим Степанов.

10 ноября Шмыгаль подчеркивал, что в связи с карантином в Украине восстановят и расширят программы поддержки предпринимателей.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.