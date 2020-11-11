"Карантин выходного дня" в Украине ввели до конца года – СМИ

По словам собеседника "Украинской правды", решение о том, что "карантин выходного дня" продлится до 31 декабря, уже принято, но его еще не оформили соответствующим постановлением.

Сегодня Кабмин утвердил решение о введении в Украине "карантина выходного дня" Фото: depositphotos.com

"Карантин выходного дня" в Украине будет действовать до конца 2020 года. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения страны.

"Карантин выходного дня" будет с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря", – сказал собеседник издания.

По его словам, решение о том, что "карантин выходного дня" продлится до 31 декабря, уже принято, но его еще не оформили соответствующим постановлением.

Как уточнил источник, продление "карантина выходного дня" после Нового года будет зависеть от эпидемической ситуации.

Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил решение о введении в стране "карантина выходного дня". Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

10 ноября Шмыгаль подчеркивал, что в связи с карантином в Украине восстановят и расширят такие программы поддержки предпринимателей: