Эпидемиолог Колесникова: Не очень понятно, каков смысл карантина выходного дня, когда в другие дни люди посещают массовые мероприятия

Карантин выходного дня станет, скорее, тренировкой для людей по организации жизни во время пандемии. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова.

"Карантин выходного дня не поможет [взять под контроль распространение коронавируса]. Два дня не разорвут цепочку передачи вируса. Однако, в определенном смысле, это тренировка для людей. Им необходимо привыкнуть к мысли о том, что в случае осложнения ситуации жесткий карантин может вернуться. Следует научиться правильно распределять время и регулировать свою коммуникацию с другими людьми, понимать, как спланировать свою жизнь, в том числе общественную, свой шопинг, в том числе продуктовый, и остальные дела. Важно осознанно ограничивать свои контакты. Сейчас вводят карантин выходного дня, но в то же самое время я вижу рекламу выставок, массовых коммерческих мероприятий, развлекательных мероприятий, концертов. Мне не очень понятно, каков смысл в карантине выходного дня, когда в другие дни люди посещают массовые мероприятия? Поэтому нам всем нужно тренироваться. Ничего ужасного в ограничениях по выходным дням нет. К тому же карантин не означает полную изоляцию. Да, вы не можете пойти в ресторан. Но выход из дома на прогулку при соблюдении мер предосторожности и социальной дистанции не ограничивается", – подчеркнула Колесникова.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав бы хотел ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил в начале заседания, что Украина жесткого локдауна не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.