Криклий рассказал, как будет работать транспорт на "карантине выходного дня"

"Карантин выходного дня" не остановит работу транспорта. Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров только на сидячих местах, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Автотранспорт во время карантина не остановится, сообщил глава Мининфраструктуры Украины Фото: depositphotos.com

Транспорт не остановит работу во время "карантина выходного дня", сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале 11 ноября.

Министр уточнил, что во время общегосударственного карантина автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров на сидячих местах.

"Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщений", – предупредил глава Мининфраструктуры.

Министр подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют. Криклий просит украинцев проверять условия въезда/выезда для украинских граждан, которые установила страна пребывания.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что жесткого локдауна Украина не выдержит. Однако, "если ничего не делать", то медицинская система Украины может в декабре перестать принимать инфицированных коронавирусом, полагает премьер.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

10 ноября Шмыгаль подчеркивал, что в связи с карантином в Украине восстановят и расширят такие программы поддержки предпринимателей:

компенсацию части зарплат работников в связи с простоем производства – программа по частичной безработице, благодаря которой весной – летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывают механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с "карантином выходного дня".

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.