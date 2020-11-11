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В Днепре от COVID-19 умер заведующий реанимацией новорожденных больницы имени Мечникова

Скончавшийся в Днепре от COVID-19 заведующий реанимацией новорожденных областной клинической больницы имени Мечникова Борис Павленко лечил людей, инфицированных коронавирусом, сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

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Рыженко: Тот случай, когда "невосполнимая утрата" не пафосные слова
Рыженко: Тот случай, когда "невосполнимая утрата" – не пафосные слова
Фото: depositphotos.com

В Днепре от COVID-19 умер заведующий реанимацией новорожденных областной клинической больницы имени Мечникова Борис Павленко. Об этом 11 ноября в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, Павленко скончался накануне, 10 ноября.

"Он спасал людей от COVID-19, и смертельный вирус не простил ему… Многие годы на нем была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" – не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств", – написал Рыженко.

https://www.facebook.com/rsa010963/posts/2902710903298365

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

В Днепропетровской области зафиксировано 18 690 инфицированных.

Теги: Днепр, больница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус, Сергей Рыженко
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