Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном

Британский актер Хью Грант, описывая симптомы заражения коронавирусом, заявил, что во время болезни ему казалось, будто на его груди сидит осужденный за домогательства и изнасилование американский экс-продюсер Харви Вайнштейн.

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Грант переболел COVID-19 вместе с женой Эберштейн
Грант переболел COVID-19 вместе с женой Эберштейн
Фото: ЕРА

Британский актер Хью Грант заявил, что гордится своими антителами к коронавирусу, которым он заразился еще в начале 2020 года, сообщает 11 ноября Daily Mail.

Актер рассказал, что месяц назад по необходимости сдавал тест на антитела к коронавирусу, который подтвердил их наличие. Грант надеется, что больше не заразится коронавирусом.

По словам актера, он переболел COVID-19 вместе с женой, шведским телепродюсером Анной Эберштейн в феврале.

Описывая симптомы заболевания, Грант заявил, что у него было ощущение, будто на груди сидит осужденный за изнасилование и домогательства американский продюсер Харви Вайнштейн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 11 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 51,6 млн человек, из которых 1,2 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. 

Теги: Хью Грант, Харви Вайнштейн, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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