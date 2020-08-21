"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"

55-летняя британская актриса Элизабет Херли поделилась в сети фото в бикини. Подписчики заявили, что ее экс-бойфренд, актер Хью Грант, вероятно, не думал, когда расставался с Херли.

Британская актриса Элизабет Херли, которой 10 июня исполнилось 55 лет, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в красном раздельном купальнике.

"Новый день – новое бикини", – написала она.

"Тело, как у 20-летней", – отреагировали фолловеры.

"Выглядишь очень молодо", – комментируют фото пользователи сети.

"Черт, Хью Грант, о чем ты думал?" – пошутили подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Another day.... another bikini @elizabethhurleybeach Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 15 Авг 2020 в 10:48 PDT

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

Актриса воспитывает 18-летнего сына Дэмиана, рожденного от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.