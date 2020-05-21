"Что можно сказать? Великолепна!" 54-летняя Херли примерила платье-кольчугу, которое носила 21 год назад

Поклонники 54-летней британской актрисы Элизабет Херли отметили, что ее фигура за 21 год не изменилась.

В 1999 году Херли появилась на церемонии вручения CFDA awards в платье-кольчуге Фото: ЕРА

54-летняя британская актриса Элизабет Херли в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена в розовом платье с боковым вырезом от Versace.

"Просто сижу дома и смотрю телевизор в платье, которое 21 год назад надевала на церемонию вручения CFDA awards.", – написала актриса.

"Сегодня вы выглядите еще красивее. Как вам это удается?" – отреагировали на публикацию фолловеры Херли.

"Выглядит так же замечательно, как и 21 год назад", – считают поклонники.

"Что можно сказать? Просто великолепна", – написали подписчики.

В 1999 году Херли появилась на церемонии вручения CFDA awards в платье-кольчуге розового цвета с вырезом. Компанию ей составил теперь уже экс-бойфренд, актер Хью Грант.