"Что можно сказать? Великолепна!" 54-летняя Херли примерила платье-кольчугу, которое носила 21 год назад

54-летняя британская актриса Элизабет Херли в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена в розовом платье с боковым вырезом от Versace.
"Просто сижу дома и смотрю телевизор в платье, которое 21 год назад надевала на церемонию вручения CFDA awards.", – написала актриса.
"Сегодня вы выглядите еще красивее. Как вам это удается?" – отреагировали на публикацию фолловеры Херли.
"Выглядит так же замечательно, как и 21 год назад", – считают поклонники.
"Что можно сказать? Просто великолепна", – написали подписчики.
В 1999 году Херли появилась на церемонии вручения CFDA awards в платье-кольчуге розового цвета с вырезом. Компанию ей составил теперь уже экс-бойфренд, актер Хью Грант.