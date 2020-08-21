Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
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53-летняя Хайек за чашкой кофе продемонстрировала фигуру в купальнике

53-летняя американская актриса Сальма Хайек позировала за столиком с чашкой кофе в руках. Из одежды на актрисе был купальник синего цвета.

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Хайек дебютировала в Голливуде в 1995 году
Хайек дебютировала в Голливуде в 1995 году
Фото: ЕРА

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в синем раздельном купальнике.

Актриса позирует в кадре, сидя в одиночестве за столиком у стены, – в руках она держит чашечку кофе.

"Немного кофе", – подписала она снимок.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.

Теги: Сальма Хайек
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