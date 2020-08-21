53-летняя Хайек за чашкой кофе продемонстрировала фигуру в купальнике

53-летняя американская актриса Сальма Хайек позировала за столиком с чашкой кофе в руках. Из одежды на актрисе был купальник синего цвета.

Хайек дебютировала в Голливуде в 1995 году Фото: ЕРА

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в синем раздельном купальнике.

Актриса позирует в кадре, сидя в одиночестве за столиком у стены, – в руках она держит чашечку кофе.

"Немного кофе", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Un cafecito. A Lior le coffee #coffee Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 20 Авг 2020 в 5:58 PDT

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.