Хайек показала, как спасла собаку от жары

Американская актриса Сальма Хайек обнародовала в сети фото с собакой, которую поливает водой из шланга.

Американская актриса Сальма Хайек на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует со шлангом в руках, – певица помогает собаке освежиться в жару, поливая ее водой.

"Хороших выходных", – лаконично подписала она снимок.

Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.

Актриса известна своей любовью к животным. Однажды она переживала, что утка, обитающая в ее саду, отказалась высиживать яйцо.

На своей странице в Instagram Хайек рассказывала, как во время карантина спасала альпаку, который сломал ногу. Также у актрисы дома живет сова.