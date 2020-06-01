"Добро пожаловать в Хогвартс". Хайек обнародовала фото с совой на голове

Американская актриса Сальма Хайек поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена с совой, сидящей у нее на голове.
"Когда ты засыпаешь в очках с совой на голове", – подписала снимок актриса.
Отвечая на комментарии подписчиков, она подчеркнула, что сова – настоящая.
"И она женского пола", – призналась Хайек.
"Добро пожаловать в Хогвартс", – отреагировали на публикацию ее подписчики.
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When you fall asleep with your glasses on and an owl on your head. Cuando te quedas dormida con los lentes y un en la cabeza #owl #glasses
Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.