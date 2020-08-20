Хайек показала с мужем любовь во время "короны"

Голливудская актриса Сальма Хайек обнародовала на своей странице в Instagram новые совместные снимки с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.
На одном из фото Хайек и Пино запечатлены в момент поцелуя – при этом лица супругов защищены масками.
"Любовь во время "короны", – шутя подписала фото актриса.
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Love in the time of corona El amor en los tiempos de corona. #love
Хайек вышла замуж за французского миллиардера Франсуа-Анри Пино 14 февраля 2009 года. Пара воспитывает дочь Валентину (2007).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 20 августа коронавирусом в мире заразилось свыше 22 млн человек, жертвами COVID-19 стали более 787 тыс., выздоровело около 14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.