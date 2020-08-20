Хайек показала с мужем любовь во время "короны"

Американская актриса Сальма Хайек разместила в сети фото, на котором запечатлен ее поцелуй с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

Хайек и Пино поженились 11 лет назад Фото: ЕРА

Голливудская актриса Сальма Хайек обнародовала на своей странице в Instagram новые совместные снимки с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

На одном из фото Хайек и Пино запечатлены в момент поцелуя – при этом лица супругов защищены масками.

"Любовь во время "короны", – шутя подписала фото актриса.

Хайек вышла замуж за французского миллиардера Франсуа-Анри Пино 14 февраля 2009 года. Пара воспитывает дочь Валентину (2007).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 20 августа коронавирусом в мире заразилось свыше 22 млн человек, жертвами COVID-19 стали более 787 тыс., выздоровело около 14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.