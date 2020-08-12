53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине

Американская актриса Сальма Хайек 11 августа на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в купальнике во время плавания в бассейне.
Актриса позирует в кадре, лежа на спине.
"Плыву по течению", – подписала она фото.
"Плавающие устройства очень хороши", – отреагировали на фото подписчики, подразумевая, вероятно, бюст актрисы.
"Она никогда не утонет", – прокомментировали фото фолловеры.
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Go with the flow #gowiththeflow. Déjate llevar. #summervibes
Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.