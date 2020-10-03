ГОРДОН
 
 
МИР

Вайнштейну выдвинули еще шесть обвинений в сексуальном насилии, ему грозит до 140 лет тюрьмы

Прокуратура Лос-Анджелеса внесла поправки в уголовное дело против продюсера Харви Вайнштейна, добавив по три пункта обвинения в сексуальном насилии над двумя женщинами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вайнштейн уже отбывает 23-летнее заключение
Вайнштейн уже отбывает 23-летнее заключение
Фото: ЕРА

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено шесть новых обвинений в сексуальном насилии, об этом 2 октября сообщила прокуратура Лос-Анджелеса.

Окружной прокурор Джеки Лейси внесла поправки в существующее уголовное дело против Вайнштейна, добавив по три пункта обвинения в изнасиловании и насильственном оральном совокуплении по двум эпизодам. Все это тяжкие преступления, в случае доказательства вины по всем пунктам Вайнштейну грозит до 140 лет тюрьмы.

Согласно новым обвинениям, продюсер изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз между сентябрем 2004-го и сентябрем 2005 года и дважды изнасиловал другую женщину – в ноябре 2009-го и ноябре 2010 года.

"Готовность этих жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела", – заявила Лейси.

Всего расследуется причастность Вайнштейна к 11 преступлениям на сексуальной почве, совершенным в Лос-Анджелесе, добавили в прокуратуре.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил продюсера к 23 годам тюремного заключения.

Теги: прокуратура, изнасилование, Лос-Анджелес, обвинение, Харви Вайнштейн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS