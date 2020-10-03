Вайнштейну выдвинули еще шесть обвинений в сексуальном насилии, ему грозит до 140 лет тюрьмы

Прокуратура Лос-Анджелеса внесла поправки в уголовное дело против продюсера Харви Вайнштейна, добавив по три пункта обвинения в сексуальном насилии над двумя женщинами.

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено шесть новых обвинений в сексуальном насилии, об этом 2 октября сообщила прокуратура Лос-Анджелеса.

Окружной прокурор Джеки Лейси внесла поправки в существующее уголовное дело против Вайнштейна, добавив по три пункта обвинения в изнасиловании и насильственном оральном совокуплении по двум эпизодам. Все это тяжкие преступления, в случае доказательства вины по всем пунктам Вайнштейну грозит до 140 лет тюрьмы.

Согласно новым обвинениям, продюсер изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз между сентябрем 2004-го и сентябрем 2005 года и дважды изнасиловал другую женщину – в ноябре 2009-го и ноябре 2010 года.

"Готовность этих жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела", – заявила Лейси.

Всего расследуется причастность Вайнштейна к 11 преступлениям на сексуальной почве, совершенным в Лос-Анджелесе, добавили в прокуратуре.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил продюсера к 23 годам тюремного заключения.