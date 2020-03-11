Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления

Суд в Нью-Йорке вынес приговор 67-летнему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, его признали виновным в нападении на одну женщину и в изнасиловании другой.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин Фото: EPA

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера, сообщает The New York Times.

Адвокаты просили приговорить его к пяти годам заключения, но, как отмечает издание, судья Джеймс Берк прислушался к доводам прокуроров.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. Они пришли к выводу, что продюсер совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловал другую.

Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

По первому эпизоду ему грозило до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

В итоге суд приговорил его к 20 годам заключения за нападение на Хейли и к трем годам – за изнасилование Манн.

Перед вынесением приговора в суде выступили Хейли и Манн. "Если бы Харви Вайнштейн не был осужден, это происходило бы снова, снова и снова. Я рада, что теперь он будет знать, что не выше закона. Я рада, что некоторые женщины находятся в безопасности, потому что он не рядом", – цитирует Хейли телеканал CNN.

Сам Вайнштейн произнес перед судом бессвязную речь, пишет The New York Times. Он сказал, что сексуальные отношения с этими женщинами были по согласию. По словам режиссера, у него с жертвами "могут быть разные истины", но он "действительно чувствует раскаяние".

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. С момента вынесения приговора судом присяжных режиссер находился под стражей. В последнее время у него наблюдаются проблемы со здоровьем. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, Вайнштейн в 2019 году перенес операцию на спине, а в марте – на сердце.

Продюсера ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.