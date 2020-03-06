Прооперированного Вайнштейна доставили из госпиталя в тюрьму на острове Райкерс

Осужденный за сексуальные домогательства и изнасилование американский экс-продюсер Харви Вайнштейн перенес операцию на сердце.

Вайнштейну, осужденному за изнасилование и сексуальные домогательства, предстоит провести 29 лет в колонии Фото: ЕРА

Американский экс-продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальные домогательства и изнасилование, 4 марта перенес четырехчасовую операцию на сердце, сообщает издание Рage Six.

По информации издания, после оглашения приговора 24 февраля Вайнштейн пожаловалася на высокое кровяное давление и боль в груди, из-за чего был доставлен в отделение для заключенных нью-йоркского государственного госпиталя Bellevue, пишет Daily Mail.

После операции по установке сердечного стента осужденного доставили из госпиталя в лазарет колонии для заключенных, которая расположена на острове Райкерс, где он будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 29 лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году.

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис.

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.



24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.